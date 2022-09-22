Опубликованы новые подробности относительно скандала перед последним финалом Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем».

«Ужасает, что УЕФА, который включает в себя и английскую Премьер-лигу, — опубликовал заранее подготовленное заявление, в котором обвинил болельщиков, объясняя причины задержки начала матча», – заявил политик и болельщик «красных» Иан Бирн, который посетил решающий матч прошлого сезона, в интервью The Guardian. По его мнению, поступок УЕФА ужасен на фоне перенесенных потрясений фанатами мерсисайдцев.

Напомним, что свисток арбитра о начале финала Лиги чемпионов был отложен более чем на 30 минут из-за большого количества поддельных билетов у фанатов «Ливерпуля». Эта ситуация вызвала давку и применение слезоточивого газа со стороны местных правоохранительных органов. В решающем матче европейского сезона с минимальным счётом победил «Реал».

