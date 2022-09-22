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Лига чемпионов

Солер: «Все в «ПСЖ» хотят выиграть Лигу чемпионов»

 
22 Сентября 2022 • 08:27 Комментировать

Полузащитник Карлос Солер высказался о намерении «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов.

«ПСЖ» еще не побеждал в Лиге чемпионов. За эту команду играют футболисты, которые способны бороться за победу в любом турнире. Здесь все на очень высоком уровне. В команде все серьезно настроены и хотят принести клубу первую победу в ЛЧ», - передает слова испанского хавбека Culture PSG.

После двух проведенных туров парижский гранд лидирует в таблице группы G с шестью очками. В следующем поединке подопечные Кристофа Галтье встретятся с лиссабонской «Бенфикой».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Карлос Солер
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