Солер: «Все в «ПСЖ» хотят выиграть Лигу чемпионов»

Полузащитник Карлос Солер высказался о намерении «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов.

«ПСЖ» еще не побеждал в Лиге чемпионов. За эту команду играют футболисты, которые способны бороться за победу в любом турнире. Здесь все на очень высоком уровне. В команде все серьезно настроены и хотят принести клубу первую победу в ЛЧ», - передает слова испанского хавбека Culture PSG.

После двух проведенных туров парижский гранд лидирует в таблице группы G с шестью очками. В следующем поединке подопечные Кристофа Галтье встретятся с лиссабонской «Бенфикой».