Левандовски - о матче с «Баварией»: «Барселона» заслужила победу»

Звезда атакующей линии каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о поражении от мюнхенской «Баварии» в матче группового турнира Лиги чемпионов. «Сине-гранатовые» уступили на выезде со счетом 0:2.

«Этот матч – урок для «Барселоны». Мы не предполагали, что сможем в первом тайме навязать свою игру и создать так много моментов. Этот матч доказал, что мы способны создавать моменты в тяжелых играх. «Барса» заслужила победу, ну или минимум ничью», - передает слова поляка газета Marca.

Левандовски перешел в «Барселону» из «Баварии» в минувшее трансферное окно за 45 миллионов евро.