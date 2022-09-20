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Лига чемпионов

Левандовски - о матче с «Баварией»: «Барселона» заслужила победу»

 
20 Сентября 2022 • 06:37 Комментировать
Бавария
2:0
Барселона
окончен

Звезда атакующей линии каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о поражении от мюнхенской «Баварии» в матче группового турнира Лиги чемпионов. «Сине-гранатовые» уступили на выезде со счетом 0:2.

«Этот матч – урок для «Барселоны». Мы не предполагали, что сможем в первом тайме навязать свою игру и создать так много моментов. Этот матч доказал, что мы способны создавать моменты в тяжелых играх. «Барса» заслужила победу, ну или минимум ничью», - передает слова поляка газета Marca.

Левандовски перешел в «Барселону» из «Баварии» в минувшее трансферное окно за 45 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски
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