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Лига чемпионов

Финал Лиги чемпионов может пройти в США

 
18 Сентября 2022 • 08:57 Комментировать

Как стало известно журналистам AS, в будущем финал Лиги чемпионов может состояться за пределами Европы. Рассматривается вариант проведения в Соединённых Штатах Америки.

Источник отмечает, что коммерческий и ТВ-рынок США в настоящее время имеет больше влияния, чем любой другой в мире. По этой причине крупные футбольные турниры по всему миру претендуют на свой кусок «американского пирога». С каждым годом все больше топ-матчей проводятся на территории США.

Финал минувшего розыгрыша еврокубка прошел в столице Франции на стадионе «Стад де Франс». В нем мадридский «Реал» победил «Ливерпуль» со счетом 1:0.

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