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Лига чемпионов

Гвардиола оценил игру «Барселоны» в матче с «Баварией»

 
16 Сентября 2022 • 09:13 Комментировать
Бавария
2:0
Барселона
окончен

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола посмотрел матч второго тура групповой стадии Лиги чемпионов, в котором мюнхенская «Бавария» на своем домашнем стадионе «Альянц Арена» принимала каталонскую «Барселону». Об этом поведал его ассистент Манель Эстиарте.

«Хосепу очень понравилась игра «сине-гранатовых» в Мюнхене. Речь идет о том, как они выглядели на поле, независимо от итогового результата», - передает слова тренера Managing Barca.

Матч состоялся на этой неделе и завершился поражением подопечных Хави Эрнандеса со счетом 0:2. При этом стоит отметить, что «Барселона» смотрелась лучше «Баварии» в первом тайме и имела несколько хороших моментов для взятия ворот.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Хосеп Гвардиола
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