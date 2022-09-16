Гвардиола оценил игру «Барселоны» в матче с «Баварией»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола посмотрел матч второго тура групповой стадии Лиги чемпионов, в котором мюнхенская «Бавария» на своем домашнем стадионе «Альянц Арена» принимала каталонскую «Барселону». Об этом поведал его ассистент Манель Эстиарте.

«Хосепу очень понравилась игра «сине-гранатовых» в Мюнхене. Речь идет о том, как они выглядели на поле, независимо от итогового результата», - передает слова тренера Managing Barca.

Матч состоялся на этой неделе и завершился поражением подопечных Хави Эрнандеса со счетом 0:2. При этом стоит отметить, что «Барселона» смотрелась лучше «Баварии» в первом тайме и имела несколько хороших моментов для взятия ворот.