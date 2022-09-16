Впервые в 21-м веке сразу три немецкие команды выиграли в Лиге чемпионов в один день

Первый игровой день второго тура группового раунда Лиги чемпионов оказался очень удачным для немецких клубов - леверкузенский «Байер» оставил не у дел мадридский «Атлетико», «Бавария» уверенно расправилась с каталонской «Барселоной», также дома, а вот франкфуртский «Айнтрахт» выиграл в гостях, одолев марсельский «Олимпик».

Оказалось, что в 21-м веке такое произошло впервые. В последний раз такое случилось 17 сентября 1997 года. Тогда успеха добились все те же «Байер» и «Бавария», а также выступавшая в качестве действующего обладателя Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» - единственная немецкая команда кроме «Баварии», побеждавшая в ЛЧ.