Капелло пояснил, почему у Левандовски не получилось

Польский нападающий Роберт Левандовски был полон желания поразить ворота своего бывшего клуба «Баварии» в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов, но после хет-трика в первой игре у него так и не получилось, и «Барселона» проиграла всухую.

Итальянский специалист Фабио Капелло, хорошо знакомый российским любителям футбола, знает, что случилось с Робертом. По его мнению, Левандовски просто, что называется, «перегорел эмоционально».

- Левандовски слишком разволновался и поплатился за эту эмоциональность, - считает Капелло, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.