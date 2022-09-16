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Лига чемпионов

Капелло пояснил, почему у Левандовски не получилось

 
16 Сентября 2022 • 04:06 Комментировать
Бавария
2:0
Барселона
окончен

Польский нападающий Роберт Левандовски был полон желания поразить ворота своего бывшего клуба «Баварии» в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов, но после хет-трика в первой игре у него так и не получилось, и «Барселона» проиграла всухую.

Итальянский специалист Фабио Капелло, хорошо знакомый российским любителям футбола, знает, что случилось с Робертом. По его мнению, Левандовски просто, что называется, «перегорел эмоционально».

- Левандовски слишком разволновался и поплатился за эту эмоциональность, - считает Капелло, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Бавария Барселона Роберт Левандовски
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