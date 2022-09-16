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Лига чемпионов

Холанн: «Гол в ворота «Боруссии» – один из лучших в моей жизни»

 
16 Сентября 2022 • 00:41 Комментировать
Манчестер Сити
2:1
Боруссия Д
окончен

Эрлинг Холанн в восторге от гола, забитого во вчерашнем матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

Норвежский форвард поразил ворота своей бывшей команды на 84-й минуте, принеся «Манчестер Сити» победу со счётом 2:1.

«Этот гол – один из лучших в моей жизни, особенный гол. Я забивал подобным образом в матче за «Боруссию», и в последних играх я пытался повторить этот номер – у меня это получилось. Я много работаю над гибкостью», – приводит пресс-служба «Манчестер Сити» слова 22-летнего нападающего.

Эрлинг Холанн отметился тремя голами в двух матчах Лиги чемпионов после перехода в стан «горожан».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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