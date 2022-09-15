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Лига чемпионов

​Де Брёйне – игрок недели в Лиге чемпионов

 
15 Сентября 2022 • 17:55 Комментировать
Манчестер Сити
2:1
Боруссия Д
окончен

По итогам прошедших на этой неделе матчей второго тура группового этапа Лиги чемпионов был выбран лучший футболист. Им стал бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

В матче против дортмундской «Боруссии» Кевин де Брёйне преодолел 11,35 километра дистанции и сделал один результативный пас на партнёра.

Напомним, что «Манчестер Сити» в среду вечером обыграл «Боруссию» на своём поле со счётом 2:1.

Впереди у «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов два подряд матча против датского «Копенгагена». Они пройдут 5 и 11 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кевин де Брёйне
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