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Лига чемпионов

Окафорд интересен многим топ-клубам

 
15 Сентября 2022 • 15:00 Комментировать

Нападающий «Зальцбурга» Ноа Окафорд входит в сферу интересов многих европейских топ-клубов. Об этом в социальных сетях сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Нынешний контракт игрока с австрийским клубом рассчитан до конца следующего сезона. Именно поэтому «Зальцбург» вполне может расстаться с Окафордом в зимнее трансферное окно, чтобы летом 2023 года не отпустить его по сниженной цене.

Голы Окафорда в ворота «Челси» и «Милана» принесли «Зальцбургу» два очка в первых двух турах группового этапа Лиги чемпионов. В целом на счету нападающего 7 мячей в нынешней кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Ред Булл Зальцбург Ноа Окафорд
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