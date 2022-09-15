Окафорд интересен многим топ-клубам

Нападающий «Зальцбурга» Ноа Окафорд входит в сферу интересов многих европейских топ-клубов. Об этом в социальных сетях сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Нынешний контракт игрока с австрийским клубом рассчитан до конца следующего сезона. Именно поэтому «Зальцбург» вполне может расстаться с Окафордом в зимнее трансферное окно, чтобы летом 2023 года не отпустить его по сниженной цене.

Голы Окафорда в ворота «Челси» и «Милана» принесли «Зальцбургу» два очка в первых двух турах группового этапа Лиги чемпионов. В целом на счету нападающего 7 мячей в нынешней кампании.