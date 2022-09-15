Хуммельс: «Тяжело играть 90 минут на пределе своих возможностей»

Центральный защитник «Боруссии» (Дортмунд) Матс Хуммельс высказался о поражении от «Манчестер Сити» (1:2) в гостевом матче группового турнира Лиги чемпионов УЕФА.

«Очень негативные эмоции, мы все упустили в последние десять минут. В футболе важны победы и набранные баллы. Ничья была бы тоже неплохим результатом. После первого пропущенного мяча мы стали играть очень пассивно, сказалась огромная усталость. Тяжело играть 90 минут на пределе своих возможностей», - приводит слова Матса пресс-служба УЕФА.

В следующем туре дортмундцы встретятся с «Севильей», а «Манчестер Сити» сыграет против «Копенгагена».