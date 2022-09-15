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Фердинанд - о победе «Манчестер Сити»: «Потрясающий финал и фантастический гол в стиле Ибрагимовича»

 
15 Сентября 2022 • 10:44 Комментировать (1)
Манчестер Сити
2:1
Боруссия Д
окончен

Экс-защитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Рио Фердинанд поделился впечатлениями от волевой победы «Манчестер Сити» над дортмундской «Боруссией» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли со счетом 2:1.

«Потрясающая концовка от «Манчестер Сити. Просто невероятный финал. Мы увидели фантастический гол в стиле Ибрагимовича. Такое просто нереально повторить», - приводит слова Фердинанда пресс-служба УЕФА.

После двух туров «горожане» набрали шесть баллов и лидируют в таблице квартета G. В свою очередь «Боруссия» с тремя очками располагается на второй строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Рио Фердинанд
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Комментарии (1)
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ингерман
15 Сентября 2022 в 11:46
Экс-защитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Рио Фердинанд
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ай я че-та в этай жизне упустив? али савсем старый став.. этоц парень вроде усю жисть за манюню играл.. усе равно маладец.. )))
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