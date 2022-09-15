Фердинанд - о победе «Манчестер Сити»: «Потрясающий финал и фантастический гол в стиле Ибрагимовича»

Экс-защитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Рио Фердинанд поделился впечатлениями от волевой победы «Манчестер Сити» над дортмундской «Боруссией» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли со счетом 2:1.

«Потрясающая концовка от «Манчестер Сити. Просто невероятный финал. Мы увидели фантастический гол в стиле Ибрагимовича. Такое просто нереально повторить», - приводит слова Фердинанда пресс-служба УЕФА.

После двух туров «горожане» набрали шесть баллов и лидируют в таблице квартета G. В свою очередь «Боруссия» с тремя очками располагается на второй строчке.