Беллингем - о «Манчестер Сити»: «Боруссия» ещё не сталкивалась с таким соперником в этом сезоне»

Хавбек дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем высказался о вчерашнем поражении от «Манчестер Сити» в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов. «Шмели» уступили на «Этихаде» со счетом 1:2.

«Не стану говорить, что мы наработали больше, чем на один гол. Но определенно точно считаю, что команда хорошо защищалась. Наш голкипер совершил несколько отличных сейвов, а защитники действовали компактно. Но нам противостоял соперник, с которым мы еще не сталкивались в этом сезоне», - приводит слова Джуда пресс-служба УЕФА.

В третьем туре Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» встретится с испанской «Севильей».