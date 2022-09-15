Хедира объяснил, почему «Боруссия» проиграла «Манчестер Сити»

Экс-футболист сборной Германии и мадридского «Реала» Сами Хедира прокомментировал поражение дортмундской «Боруссии» от «Манчестер Сити» (1:2) в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«На протяжении 80 минут «Боруссия» играла великолепно. Но затем команда устала и позволила сопернику перевернуть ход встречи. В нашей игре очень важны очки. Дортмундцы очень хорошо провели 80 минут, однако потратив столько усилий остались ни с чем. Это очень неприятно», - передает слова Хедиры сайт УЕФА.

«Боруссия» с тремя набранными очками занимает второе место в таблице квартета G.