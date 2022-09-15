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Лига чемпионов

Терзич объяснил, за счёт чего «Манчестер Сити» победил «Боруссию»

 
15 Сентября 2022 • 09:30 Комментировать
Манчестер Сити
2:1
Боруссия Д
окончен

Рулевой дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич дал интервью после поражения от «Манчестер Сити» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. «Шмели» уступили на выезде со счетом 1:2.

«Мы уже третий раз играем здесь и опять уезжаем ни с чем. Нелегко принимать такое, ведь парни заслужили как минимум ничью. Команда вела в счете и попустила лишь в концовке. Однако в такие моменты вы видите уровень мастерства вашего соперника. Многое сводится к классу футболистов, в этом матче он сыграл решающую роль», - приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

После двух туров «Манчестер Сити» с шестью очками лидирует в таблице своей группы.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Эдин Терзич
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