Терзич объяснил, за счёт чего «Манчестер Сити» победил «Боруссию»

Рулевой дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич дал интервью после поражения от «Манчестер Сити» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. «Шмели» уступили на выезде со счетом 1:2.

«Мы уже третий раз играем здесь и опять уезжаем ни с чем. Нелегко принимать такое, ведь парни заслужили как минимум ничью. Команда вела в счете и попустила лишь в концовке. Однако в такие моменты вы видите уровень мастерства вашего соперника. Многое сводится к классу футболистов, в этом матче он сыграл решающую роль», - приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

После двух туров «Манчестер Сити» с шестью очками лидирует в таблице своей группы.