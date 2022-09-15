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Лига чемпионов

Гвардиола - о Беллингеме: «Игрок топ-уровня»

 
15 Сентября 2022 • 08:43 Комментировать
Манчестер Сити
2:1
Боруссия Д
окончен

После матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» одолел дортмундскую «Боруссию» (2:1), наставник английской команды Хосеп Гвардиола высказался о полузащитнике «шмелей» Джуде Беллингеме.

«Это прекрасный футболист. Думаю, все и так это знают, и не только потому, что так сказал я. Беллингем – игрок топового уровня», - передает слова испанского тренера инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Беллингем выступает за дортмундскую команду с лета 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник поучаствовал в восьми матчах «Боруссии», в которых отметился двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Джуд Беллингем
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