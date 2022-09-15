Гвардиола - о Беллингеме: «Игрок топ-уровня»

После матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» одолел дортмундскую «Боруссию» (2:1), наставник английской команды Хосеп Гвардиола высказался о полузащитнике «шмелей» Джуде Беллингеме.

«Это прекрасный футболист. Думаю, все и так это знают, и не только потому, что так сказал я. Беллингем – игрок топового уровня», - передает слова испанского тренера инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Беллингем выступает за дортмундскую команду с лета 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник поучаствовал в восьми матчах «Боруссии», в которых отметился двумя забитыми мячами.