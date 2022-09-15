Тренер «Селтика»: «Могли победить «Шахтёр»

Наставник шотландского «Селтика» Ангелос Постекоглу дал комментарий после поединка с украинским «Шахтёром» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Мы смогли отметиться голом и набрать очко на выезде. Если продолжим так играть, то можем рассчитывать на хорошие результаты. Думаю, в прошедшей встрече «Селтик» заслуживал большего, у нас были шансы вырвать победу. Но уже ничего не изменить», - передает слова специалиста пресс-служба клуба.

После двух туров в активе шотландского коллектива одно очко. В следующем матче «Селтик» встретится с «РБ Лейпцигом».