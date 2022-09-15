Холанн: «В конце концов мы показали, кем являемся»

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити» переломил ход неудачно складывавшегося матча против дортмундской «Боруссии», добыв очередные три очка.

Победный гол в эффектном прыжке, которому позавидовал бы и сам Златан Ибрагимович, забил Эрлинг Холанн. Он прокомментировал успех своей новой команды в матче против старой:

- В конце концов, мы показали, кто мы и как мы играем. Я горжусь второй половиной второго тайма. Отличная подача от Канселу. Очень важная победа. Приятно было повидать бывших коллег. Они хорошо играли, но я забил, значит, они не смогли остановить меня, - цитирует Холанна BT Sport.