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Лига чемпионов

Стоунс: «Я пробовал из разных позиций, тренер учит нас бить издалека»

 
15 Сентября 2022 • 04:30 Комментировать
Манчестер Сити
2:1
Боруссия Д
окончен

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити» переломил ход неудачно складывавшегося матча против дортмундской «Боруссии», добыв очередные три очка.

Первый гол своей команды забил защитник Джон Стоунс - он решился на удар из-за пределов штрафной площади, который прошил голкипера немецкого клуба.

- Я пробовал бить из разных позиций, мы обучаемся этому на тренировках. Победа далась трудно, мы не были на высоте сегодня, в первом тайме вообще ничего не получалось. В перерыве были обмены достаточно жесткими словами и репликами, - цитирует Стоунса BT Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Джон Стоунс
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окончен Челси 1:1 Ред Булл Зальцбург 1.35 5.50 8.00
окончен Копенгаген 0:0 Севилья 2.02 4.00 3.00
окончен Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д 1.30 5.50 7.60
окончен Ювентус 1:2 Бенфика 2.30 3.35 3.15
окончен Рейнджерс 0:3 Наполи
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