Гвардиола сравнил гол Холанна с Кройфом

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити» переломил ход неудачно складывавшегося матча против дортмундской «Боруссии», добыв очередные три очка.

Победный гол в эффектном прыжке, которому позавидовал бы и сам Златан Ибрагимович, забил Эрлинг Холанн. Но Гвардиола сравнил его не с Ибрагимовичем, который играл под его началом в «Барселоне», и с которым у него был конфликт - а со своим кумиром Йоханом Кройфом.

- Какой гол! Я вспоминал, как давным-давно такой же гол в ворота «Атлетико» забил Йохан Кройф. Приятно, что Эрлинг повторяет технику Йохана Кройфа, - цитирует Гвардиолу BT Sport.