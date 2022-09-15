Гвардиола похвалил дортмундскую «Боруссию»

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити» переломил ход неудачно складывавшегося матча против дортмундской «Боруссии», добыв очередные три очка.

Тем не менее, наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, в прошлом работавший в немецком чемпионате, похвалил «шмелей», которых тренирует немецкий тренер с боснийскими корнями - Эдин Терзич.

- Они - великолепная команда. Мы знали это еще до матча. Сами мы были далеко не столь хороши. С другой стороны, всегда хорошо, когда тебя что-то не устраивает, это подгоняет вперед - давай, давай, давай. А когда у вас в штрафной такие игроки, как Джулиан и Эрлинг, это работает, - цитирует Гвардиолу BT Sport.