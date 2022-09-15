Гвардиола провёл свой 150-й матч в Лиге чемпионов

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити» переломил ход неудачно складывавшегося матча против дортмундской «Боруссии», добыв очередные три очка.

Для главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы это был юбилейный, 150-й матч в Лиге чемпионов в качестве тренера. Он выводил на поле в самом престижном клубном турнире Европы три команды - «Барселона», с которой он дважды выигрывал ЛЧ, а также «Бавария» и «Манчестер Сити», в котором он работает с 2016 года.

Из этих 150 матчей Гвардиола выиграл 95, в том числе и вчерашний, против дортмундской «Боруссии».