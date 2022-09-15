Гвардиола: Мне надоели твои камбэки

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов «Манчестер Сити» переломил ход неудачно складывавшегося матча против дортмундской «Боруссии», добыв очередные три очка. Тем менее, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола заявил, что ему надоели подобные «щекотания нервов» - он дал понять, что ему надоели подобные «камбэки».

- Мы слишком часто оказываемся в такой ситуации в последнее время. Мне не нравятся такие камбэки. Сегодня мы начали матч с неверной передачи. Не было агрессии, мы были пассивны, и лишь появление на поле Фодена, Силвы и Альвареса позволило ускориться и забить два мяча, - цитирует Гвардиолу BT Sport.