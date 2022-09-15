Беллингем: «Мы отлично играли, но только 75 минут»

Во втором раунде группового турнира Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» сразилась в гостях с «Манчестер Сити». В начале второго тайма английский нападающий Джуд Беллингем вывел «шмелей» вперед, горько «ужалив» подопечных Хосепа Гвардиолы, но удержать победу не удалось - «Манчестер Сити» в своем привычном стиле переломил ход игры. Беллингем поделился своим мнением о матче.

- Это не была та игра, в которой вам дают мяч. Большую часть времени нам пришлось играть без мяча. Мы прекрасно справлялись с этим 75 минут, но «Манчестер Сити» хватило оставшегося времени. Такое случается в играх с большими командами. Ты не даешь им шанса, но они откуда-то все равно находят гол, и переворачивают все, - цитирует игрока BT Sport.