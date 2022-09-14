Холанн стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, который забил в ворота своей бывшей команды в турнире

Очередной свой рекорд в Лиге чемпионов установил норвежский форвард Эрлинг Холанн, который принес своей команде победу в напряженном матче против дортмундской «Боруссии» - бывшего клуба Холанна. При этом в прошлом сезоне Холанн успел забить в Лиге чемпионов и за «Боруссию».

И сейчас он стал обладателем любопытного рекорда - Холанн стал самым молодым игроком в истории турнира, который смог забить в ворота клуба, за который ранее уже забивал в Лиге чемпионов.

Сейчас ему 22 года и 55 дней, в то время как обладателю предыдущего достижения Альваро Морате в момент его установления в матче за «Реал Мадрид» было 22 года 194 дня.