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Лига чемпионов

Холанн стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, который забил в ворота своей бывшей команды в турнире

 
14 Сентября 2022 • 23:56 Комментировать
Манчестер Сити
2:1
Боруссия Д
окончен

Очередной свой рекорд в Лиге чемпионов установил норвежский форвард Эрлинг Холанн, который принес своей команде победу в напряженном матче против дортмундской «Боруссии» - бывшего клуба Холанна. При этом в прошлом сезоне Холанн успел забить в Лиге чемпионов и за «Боруссию».

И сейчас он стал обладателем любопытного рекорда - Холанн стал самым молодым игроком в истории турнира, который смог забить в ворота клуба, за который ранее уже забивал в Лиге чемпионов.

Сейчас ему 22 года и 55 дней, в то время как обладателю предыдущего достижения Альваро Морате в момент его установления в матче за «Реал Мадрид» было 22 года 194 дня.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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окончен Шахтёр Донецк 1:1 Селтик
окончен Милан 3:1 Динамо Загреб 1.37 5.00 8.50
окончен Реал Мадрид 2:0 РБ Лейпциг
окончен Маккаби Хайфа 1:3 ПСЖ 10.50 6.50 1.25
окончен Челси 1:1 Ред Булл Зальцбург 1.35 5.50 8.00
окончен Копенгаген 0:0 Севилья 2.02 4.00 3.00
окончен Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д 1.30 5.50 7.60
окончен Ювентус 1:2 Бенфика 2.30 3.35 3.15
окончен Рейнджерс 0:3 Наполи
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