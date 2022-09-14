Первый удар в створ на 80-й минуте помог «Манчестер Сити» одержать волевую победу над «Боруссией»

«Боруссия» идеально провела 80 минут против «Манчестер Сити», открыв счёт и не давая сопернику попадать в створ своих ворот. Однако «горожане» в концовке перевернули ход матча и вырвали победу.

Видео

Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд. Голевой момент Ройса (видео). Лига чемпионов. Футбол Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд. 0:1. Гол Джуда Беллингема (видео). Лига чемпионов. Футбол Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд. Удар Холанда с линии вратарской (видео). Лига чемпионов. Футбол Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд. 1:1. Гол Джона Стоунза (видео). Лига чемпионов. Футбол Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд. 2:1. Гол Эрлинга Холанда (видео). Лига чемпионов. Футбол Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд. Голы и лучшие моменты (видео). Лига чемпионов. Футбол Large modal ×

В среду продолжились матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Пожалуй, центральный матч состоялся в Манчестере, где «Сити» принимал дортмундскую «Боруссию». Вывеска была отличной, но фаворит был очевидным. Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали отличную форму на старте сезона. Конечно же, была интрига – матч Эрлинга Холанна против бывшей команды. На этом фоне даже забылось, что и защитник Мануэль Аканджи тоже лишь летом сменил Дортмунд на Манчестер.

Игра началась довольно спокойно. Причём дортмундцы не зажались в своей штрафной, хотя оборонялись большими силами в дебюте. «Горожане» же не включали скорости, чтобы взломать оборону соперника. К тридцатой минуте матча по ударам хозяева вели 2:1, но «шмели» свою попытку направили в створ в отличие от соперника. При этом подопечные Гвардиолы намного больше владели мячом, но никакого результата из этого извлечь не могли. В итоге к перерыву ничего интересного в матче так и не случилось. «Манчестер Сити» ещё дважды пробил, но в створ всё также не попадал. «Боруссия» же и вовсе больше не тревожила Эдерсона. Нули к перерыву были довольно скучными.

В начале второго тайма «Боруссия» обязана была открывать счёт. После быстрой контратаки Беллингем покатил мяч на ход в левую хону штрафной, где Ройс на замахе прокатил мимо себя Аканджи и бил в дальний угол, но чуть не попал в створ. Через пару минут «шмели» всё же счёт открыли. После углового мяч отлетел на левый угол штрафной на Ройса, который прицельно навесил, и Беллингем головой сыграл на опережение и расстрелял ворота.

«Манчестер Сити» всё также не мог прибавить. Гвардиола тут же сделал тройную замену, но «горожане» всё также не попадали в створ. Вскоре де Брёйне забросил мяч на правый угол штрафной, откуда Холанн бил в ближнюю «шестёрку», но в створ не попал вновь. «Шмели» оборонялись максимально внимательно, прерывая все передачи и блокируя попытки англичан пробить.

Впервые в створ «Манчестер Сити» пробил лишь на 80-й минуте! Тем не менее, этого сразу хватило, чтобы сравнять результат. Де Брёйне получил мяч справа на фланге и покатил в центр на Стоунса, который нанёс мощный удар в ближний верхний угол. Откровенно говоря, Майер просто проспал этот эпизод.

«Горожане» тут же обложили навесами штрафную дортмундцев, и вскоре Канселу набросил мяч на дальний угол вратарской, где Холанн в акробатическом прыжке ногой умудрился в прыжке пробить под перекладину. Праздновать гол в ворота «Боруссии» норвежец не стал.

«Боруссия» могла тут же сравнять счёт. Ройс навесил на угол вратарской, где Менье выиграл борьбу у Фодена, но в створ не попал. В ответ Альварес с правого угла штрафной хитро пальнул, но Майер совершил первый в матче сейв на свой счёт. В итоге результат больше не изменился.

В следующем туре Лиги чемпионов «Манчестер Сити» примет «Копенгаген», правда, буквально за пару дней до этого поединка подопечным Гвардиолы предстоит дерби против «Юнайтед». Для «Боруссии» третий и четвёртый тур группового этапа важнейшие – немцев ждут матчи с «Севильей».