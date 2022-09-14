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Лига чемпионов

Первый удар в створ на 80-й минуте помог «Манчестер Сити» одержать волевую победу над «Боруссией»

 
14 Сентября 2022 • 23:53 Комментировать (12)
Манчестер Сити
2:1
Боруссия Д
окончен

«Боруссия» идеально провела 80 минут против «Манчестер Сити», открыв счёт и не давая сопернику попадать в створ своих ворот. Однако «горожане» в концовке перевернули ход матча и вырвали победу.

Протокол игры  
Манчестер Сити2:1Боруссия Д
  56'Беллингем Джуд (0:1)
(1:1) Стоунс Джон80'  
(2:1) Холанн Эрлинг84'  
Эдерсон МораесСтоунс ДжонАканджи МануэльАке НатанКанселу ЖоауДе Брёйне КевинРодри Эрнандес  53'Гюндоган Илкай 58' (Альварес Хулиан ( 58') Марез Рияд 58' (Фоден Фил ( 58') Холанн ЭрлингГрилиш Джек 58' (Силва Бернарду ( 58')
Запасные: Льюис РикоПалмер КоулДиаш РубенГомес СерхиоФиллипс КэлвинОртега ШтефанУилсон-Эсбранд ДжошКарсон Скотт
Майер Александер IIМёнье ТомаЗюле НикласХуммельс МатсГеррейро РафаэльБеллингем ДжудДжан ЭмреЭзкан Салих  88' 88' (Адейеми Карим ( 88') Джованни Рейна 62' (Мален Дониэлл ( 62'  79') Модест Антони 78' (Шлоттербек Нико ( 78') Ройс Марко 88' (Мукоко Юссуфа ( 88')
Запасные: Брандт ЮлианРоте ТомКулибали СумайлаПасслак ФеликсВольф МариусУнбехаун ЛукаАзар ТорганАлле Себастьян
14 сентября. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

Видео

Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд. Голевой момент Ройса (видео). Лига чемпионов. Футбол
Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд. Голевой момент Ройса (видео). Лига чемпионов. Футбол
Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд. 0:1. Гол Джуда Беллингема (видео). Лига чемпионов. Футбол
Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд. 0:1. Гол Джуда Беллингема (видео). Лига чемпионов. Футбол
Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд. Удар Холанда с линии вратарской (видео). Лига чемпионов. Футбол
Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд. Удар Холанда с линии вратарской (видео). Лига чемпионов. Футбол
Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд. 1:1. Гол Джона Стоунза (видео). Лига чемпионов. Футбол
Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд. 1:1. Гол Джона Стоунза (видео). Лига чемпионов. Футбол
Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд. 2:1. Гол Эрлинга Холанда (видео). Лига чемпионов. Футбол
Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд. 2:1. Гол Эрлинга Холанда (видео). Лига чемпионов. Футбол
Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд. Голы и лучшие моменты (видео). Лига чемпионов. Футбол
Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд. Голы и лучшие моменты (видео). Лига чемпионов. Футбол

В среду продолжились матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Пожалуй, центральный матч состоялся в Манчестере, где «Сити» принимал дортмундскую «Боруссию». Вывеска была отличной, но фаворит был очевидным. Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали отличную форму на старте сезона. Конечно же, была интрига – матч Эрлинга Холанна против бывшей команды. На этом фоне даже забылось, что и защитник Мануэль Аканджи тоже лишь летом сменил Дортмунд на Манчестер.

Игра началась довольно спокойно. Причём дортмундцы не зажались в своей штрафной, хотя оборонялись большими силами в дебюте. «Горожане» же не включали скорости, чтобы взломать оборону соперника. К тридцатой минуте матча по ударам хозяева вели 2:1, но «шмели» свою попытку направили в створ в отличие от соперника. При этом подопечные Гвардиолы намного больше владели мячом, но никакого результата из этого извлечь не могли. В итоге к перерыву ничего интересного в матче так и не случилось. «Манчестер Сити» ещё дважды пробил, но в створ всё также не попадал. «Боруссия» же и вовсе больше не тревожила Эдерсона. Нули к перерыву были довольно скучными.

В начале второго тайма «Боруссия» обязана была открывать счёт. После быстрой контратаки Беллингем покатил мяч на ход в левую хону штрафной, где Ройс на замахе прокатил мимо себя Аканджи и бил в дальний угол, но чуть не попал в створ. Через пару минут «шмели» всё же счёт открыли. После углового мяч отлетел на левый угол штрафной на Ройса, который прицельно навесил, и Беллингем головой сыграл на опережение и расстрелял ворота.

 

Embed from Getty Images
«Манчестер Сити» всё также не мог прибавить. Гвардиола тут же сделал тройную замену, но «горожане» всё также не попадали в створ. Вскоре де Брёйне забросил мяч на правый угол штрафной, откуда Холанн бил в ближнюю «шестёрку», но в створ не попал вновь. «Шмели» оборонялись максимально внимательно, прерывая все передачи и блокируя попытки англичан пробить.

Впервые в створ «Манчестер Сити» пробил лишь на 80-й минуте! Тем не менее, этого сразу хватило, чтобы сравнять результат. Де Брёйне получил мяч справа на фланге и покатил в центр на Стоунса, который нанёс мощный удар в ближний верхний угол. Откровенно говоря, Майер просто проспал этот эпизод.

«Горожане» тут же обложили навесами штрафную дортмундцев, и вскоре Канселу набросил мяч на дальний угол вратарской, где Холанн в акробатическом прыжке ногой умудрился в прыжке пробить под перекладину. Праздновать гол в ворота «Боруссии» норвежец не стал.

 

Embed from Getty Images
«Боруссия» могла тут же сравнять счёт. Ройс навесил на угол вратарской, где Менье выиграл борьбу у Фодена, но в створ не попал. В ответ Альварес с правого угла штрафной хитро пальнул, но Майер совершил первый в матче сейв на свой счёт. В итоге результат больше не изменился. 

В следующем туре Лиги чемпионов «Манчестер Сити» примет «Копенгаген», правда, буквально за пару дней до этого поединка подопечным Гвардиолы предстоит дерби против «Юнайтед». Для «Боруссии» третий и четвёртый тур группового этапа важнейшие – немцев ждут матчи с «Севильей».

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Боруссия Дортмунд
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Комментарии (12)
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Рейтинг комментариев
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NOBODY
15 Сентября 2022 в 00:14
2 гол посмотрел...мда, знатная Бруссия просто...Стояли и смотрели, как спокойно сити обрботал мяч, подумал, прицелился ,и выдал хороший пас на Холана....которого два идиота-защитника и не держали особо, ну так, вроде рядом и ладно.....
CERG
15 Сентября 2022 в 00:24
Такого убогого разбора даже на матч тв не услышишь))
CELTIC FROST
15 Сентября 2022 в 00:14
вот молодцы представители АПЛ . Говоря языком нижеотписавшегося. дожали "эту помойку дортмунд"))// хотя игра откровенно до замен не шла.
NOBODY
15 Сентября 2022 в 00:09
вот засранцы Дортмунд., не могли уж дожать эту помойку сити...
CERG
15 Сентября 2022 в 00:02
Роман Андреев это обиженный бывший глор МЮ?))
МСити показали стальной характер, следовали плану а гол Холланда круче любого скорпиона!!!
Браво новый великий Манчестер!!!
CELTIC FROST
15 Сентября 2022 в 00:16
до великого ему. объективно. как бы не нахваливали его фанаты-неофиты. пока далековато) Нужны евротрофеи. иначе все это местечковое величие. для внутреннего пользования.
CERG
15 Сентября 2022 в 00:22
Плевал я на эти трофеи), в памяти останется только игра)) А кубки в ближайшем киоске могу купить)..
CELTIC FROST
15 Сентября 2022 в 00:26
ну да. конечно) особенно Пеп на них плевал. как и его подопечные) как и ранее. к примеру. Венгер. так. к большому сожалению. и оставшийся евробестрофейником. если их не будет. в памяти мало что в итоге останется. Но - шансы на них еще есть. Поживем- увидим.
CERG
15 Сентября 2022 в 00:55
В моей памяти трофеев нет, только игры, личности, коллективы)..
CERG
15 Сентября 2022 в 00:22
Плевал я на эти трофеи), в памяти останется только игра)) А кубки в ближайшем киоске могу купить)..
CERG
15 Сентября 2022 в 00:22
Плевал я на эти трофеи), в памяти останется только игра)) А кубки в ближайшем киоске могу купить)..
roksanvanino2015
15 Сентября 2022 в 00:01
тяжелый матч
как копия предыдущих
одна из самых неудобных команд для мс
но как и в тот раз подфартило
--
п.с. зачем пеп держит эту бездарность грилиша?
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окончен Челси 1:1 Ред Булл Зальцбург 1.35 5.50 8.00
окончен Копенгаген 0:0 Севилья 2.02 4.00 3.00
окончен Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д 1.30 5.50 7.60
окончен Ювентус 1:2 Бенфика 2.30 3.35 3.15
окончен Рейнджерс 0:3 Наполи
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