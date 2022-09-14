«Шахтёр» отстоял ничью в матче с «Селтиком»

«Шахтёр» не смог повторить успех первого тура Лиги чемпионов (победа над «РБ Лейпцигом», 4:1) в противостоянии с «Селтиком». Украинский коллектив лишь дважды наносил удары по воротам в номинально домашней встрече. Уже с первых секунд шотландцы начали создавать моменты и быстро повели. Удар Рео Хатате и рикошет от ноги Артёма Бондаренко - гол. «Горняки» ответили пасом Георгия Судакова в свободную зону, Михаил Мудрик вывалился один на один с голкипером и пробил над его плечом. В целом шотландцы постоянно били по воротам, но не смогли вырвать победу - 1:1.
У «Шахтёра» 4 очка, у «Селтика» - одно.
Протокол игры
|10'Бондаренко Артём (0:1)
|(1:1) Мудрик Михаил29'
Трубин Анатолий•Лукас Тэйлор•Бондарь Валерий•Матвиенко Николай•Конопля Ефим•Степаненко Тарас•Швед Марьян61' (Траоре Лассина (61') •Бондаренко Артём74' (Джурасек Невен (74') •Судаков Георгий78' (Очеретько Олег (78') •Мудрик Михаил•Зубков Александр61' (Петряк Иван (61')
Харт Джо•Юранович Йосип•Картер-Викерс Кэмерон•Дженц Мориц• 52'Тэйлор Грэг•О'Райли Мэттью68' (Муй Аарон (68') •Макгрегор Каллум•Хатате Рео68' (Тернбулл Дэвид (68') •Жота Серран86' (Абада Лиэль (86') •Фурухаси Кёго68' (Якумакис Георгиос (68') •Хакшабанович Сеад46' (Маеда Даизен (46')
14 сентября. Стадион "Пепси-Арена - Войска Польского".
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