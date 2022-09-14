«Шахтёр» отстоял ничью в матче с «Селтиком»

«Шахтёр» не смог повторить успех первого тура Лиги чемпионов (победа над «РБ Лейпцигом», 4:1) в противостоянии с «Селтиком». Украинский коллектив лишь дважды наносил удары по воротам в номинально домашней встрече. Уже с первых секунд шотландцы начали создавать моменты и быстро повели. Удар Рео Хатате и рикошет от ноги Артёма Бондаренко - гол. «Горняки» ответили пасом Георгия Судакова в свободную зону, Михаил Мудрик вывалился один на один с голкипером и пробил над его плечом. В целом шотландцы постоянно били по воротам, но не смогли вырвать победу - 1:1.

У «Шахтёра» 4 очка, у «Селтика» - одно.