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Лига чемпионов

Эванилсон: Холанн забьёт «Боруссии» эксклюзив

 
14 Сентября 2022 • 21:22 Комментировать
Манчестер Сити
...
Боруссия Д
1 1.30 X 5.50 2 7.60
Через 0 ч. 1 мин.

Бывший игрок дортмундской «Боруссии», чемпион Германии, Эванилсон оценил шансы своей бывшей команды в матче против «Манчестер Сити».

- Есть у «Боруссии» в этой игре шансы?

 

- Скажем прямо, будет трудно. «Манчестер Сити» сейчас на подъеме, команда не замечает соперников, мало кто может навязать им свою игру и что-то придумать. Да и у самой «Боруссии» есть проблемы, в последнее время команда не похожа сама на себя, это видно по таблице Бундеслиги. Добиться успеха в этой игре будет чудом.

- Холанн забьет бывшей команде?

 

- Мне кажется, что ему абсолютно все равно кому забивать. Он просто выходит и делает свою работу, а потом повторяет это еще и еще. Эрлинг сейчас невероятен. Наверное, и сегодня он забьет, — сказал Эванилсон сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Матч между «Манчестер Сити» и «Боруссией» состоится сегодня, 14 сентября, в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало игры запланировано на 22:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн Эванилсон
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МАНЧЕСТЕР СИТИ БОРУССИЯ Д
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14.09  22:00 Манчестер Сити ... Боруссия Д 1.21 7.40 12.00
14.09  22:00 Ювентус ... Бенфика 2.24 3.45 3.30
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