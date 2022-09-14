Бывший игрок дортмундской «Боруссии», чемпион Германии, Эванилсон оценил шансы своей бывшей команды в матче против «Манчестер Сити».



- Есть у «Боруссии» в этой игре шансы?

- Скажем прямо, будет трудно. «Манчестер Сити» сейчас на подъеме, команда не замечает соперников, мало кто может навязать им свою игру и что-то придумать. Да и у самой «Боруссии» есть проблемы, в последнее время команда не похожа сама на себя, это видно по таблице Бундеслиги. Добиться успеха в этой игре будет чудом.



- Холанн забьет бывшей команде?

- Мне кажется, что ему абсолютно все равно кому забивать. Он просто выходит и делает свою работу, а потом повторяет это еще и еще. Эрлинг сейчас невероятен. Наверное, и сегодня он забьет, — сказал Эванилсон сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Матч между «Манчестер Сити» и «Боруссией» состоится сегодня, 14 сентября, в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало игры запланировано на 22:00 по мск.