«Манчестер Сити» - «Боруссия»: Холанн выйдет с первых минут против бывшей команды

«Манчестер Сити» и «Боруссия» объявили стартовые составы на матч группового этапа Лиги чемпионов.

Норвежский форвард Эрлинг Холанн начнёт игру против своей бывшей команды с первых минут.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунс, Аканджи, Аке, Канселу, де Брёйне, Родри, Гюндоган, Марез, Холанн, Грилиш.

«Боруссия»: Майер, Мёнье, Зюле, Хуммельс, Геррейро, Эзкан, Джан, Беллингем, Ройс, Модест, Рейна.

Матч начнётся в 22:00. Обе команды выиграли свои предыдущие встречи в Лиге чемпионов. При этом «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.