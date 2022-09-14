​Злые фанаты забросали автомобиль тренеру «Порту» камнями

Во вторник вечером «Порту» громко провалился в Лиге чемпионов. Команда Сержиу Консейсау на своём поле проиграла «Брюгге» со счётом 0:4. После игры автомобиль главного тренера «драконов» был забросан камнями. Так болельщики «Порту» выражали свою злость из-за неудовлетворительного результата любимой команды на «Драгау».

Как сообщает на своих страницах A Bola, вместе с Сержиу Консейсау в автомобиле находились его жена и двое сыновей в возрасте 22 и 7 лет.

После двух туров Лиги чемпионов «Порту» не имеет набранных очков в своём активе. Впереди у «драконов» два подряд матча против немецкого «Байера».