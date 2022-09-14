Фанаты «Айнтрахта» демонстрировали нацистские жесты перед матчем ЛЧ с «Марселем»

Перед матчем второго тура Лиги чемпионов между «Марселем» и франкфуртским «Айнтрахтом» фанаты немецкого клуба показали нацистские приветствия.

По информации издания Maxifoot, два поклонника действующего победителя Лиги Европы устроили провокацию на стадионе «Велодром» с демонстрацией запрещенных жестов. Также сообщается, что УЕФА провел процедуру опознания этих фанатов, и обвиняемые были задержаны.

В самом поединке «Айнтрахт» добился минимальной победы, благодаря голу Йеспера Линдстрёма в конце первого тайма. Последний успех франкфуртского клуба в Лиге чемпионов датирован 1960 годом.