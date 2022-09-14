​Нойер сравнялся с Роналду и Пике по играм без поражений в группе Лиги чемпионов

Во вторник вечером «Бавария» обыграла «Барселону» (2:0) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Теперь серия вратаря Мануэля Нойера без поражений на групповой стадии сильнейшего клубного турнира континента достигла 29 матчей. Ранее такую серию выдавали со своими командами Криштиану Роналду и Херард Пике, пишет BeSoccer Pro.

Более длительные серии без поражений в группе Лиги чемпионов выдавали только четыре игрока: Адриано (31 матч), Луиш Фигу (33), Марсело (34) и Альваро Арбелоа (38).

Теперь Мануэль Нойер и его «Баварию» в группе Лиги чемпионов ждут два матча против «Виктории» из Пльзени.