Мбаппе назвал момент, когда он вышел на новый уровень

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе вспомнил, как в начале прошлого года он забил три гола в гостевом матче против «Барселоны». Парижане тогда разгромили соперника на «Камп Ноу» со счётом 4:1.

«Когда я сделал хет-трик на «Камп Ноу», это был момент, когда я превратился из очень хорошего игрока в игрока совершенно другого уровня. Я играл с большой индивидуальностью. В Лиге чемпионов вы не можете спрятаться. Во время того матча я испытал все возможные эмоции», - слова Мбаппе приводит A Bola.

В среду «ПСЖ» проведёт матч Лиги чемпионов против «Макккаби» из Хайфы. Не пропустите текстовую трансляцию.