Шлоттербек: «Холанн – наименьшая из наших проблем в матче с «Манчестер Сити»

Защитник дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербек поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Напомним, что экс-нападающий «шмелей» Эрлинг Холанн сегодня сыграет против бывшей команды. Матч стартует в 22:00 по московскому времени.

«В 2021 году мы с «Фрайбургом» обыграли «Боруссию» Дортмунд. Тогда я осознал, насколько хорошим могу быть. Я знаю, как остановить Холанна. Эрлинг – наименьшая из наших проблем в матче с «Манчестер Сити», – заявил Шлоттербек в интервью Radio Zwickau.

Шлоттербек перебрался в дортмундскую «Боруссию» этим летом на правах свободного агента из «Фрайбурга».