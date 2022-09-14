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Лига чемпионов

Шлоттербек: «Холанн – наименьшая из наших проблем в матче с «Манчестер Сити»

 
14 Сентября 2022 • 12:52 Комментировать
Манчестер Сити
...
Боруссия Д
1 1.48 X 4.60 2 5.40
Через 8 ч. 51 мин.

Защитник дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербек поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Напомним, что экс-нападающий «шмелей» Эрлинг Холанн сегодня сыграет против бывшей команды. Матч стартует в 22:00 по московскому времени.

«В 2021 году мы с «Фрайбургом» обыграли «Боруссию» Дортмунд. Тогда я осознал, насколько хорошим могу быть. Я знаю, как остановить Холанна. Эрлинг – наименьшая из наших проблем в матче с «Манчестер Сити», – заявил Шлоттербек в интервью Radio Zwickau.

Шлоттербек перебрался в дортмундскую «Боруссию» этим летом на правах свободного агента из «Фрайбурга».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн Нико Шлоттербек
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МАНЧЕСТЕР СИТИ БОРУССИЯ Д
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