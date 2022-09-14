Ройс рассказал, как остановить Холанна

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» рассказал, как остановить нападающего «горожан» Эрлинга Холанна.

Напомним, что ранее норвежец выступал за «шмелей» на протяжении трёх сезонов, перейдя в английский клуб минувшим летом.

«Как его остановить? Это непросто. Один из ключей — не запаздывать с решениями, уметь предвидеть, что произойдёт в следующем эпизоде. Нужно всегда находиться рядом с ним, чтобы иметь возможность остановить его в течение 90 минут. И тогда просто нужно надеяться, что у него случится не лучший день», — цитирует Ройса The Guardian.

Матч «Манчестер Сити» — «Боруссия» состоится сегодня, 14 сентября. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.