Тренер «Порту» прокомментировал разгром от «Брюгге»

Наставник «Порту» Сержиу Консейсау высказался о провальном выступлении своей команды в матче второго тура групповой стадии Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге». «Драконы» разгромно проиграли на своем поле со счетом 0:4.

«Мне трудно объяснить такой результат. В этом матче я не увидел команду. Игроки были пассивны, уступали в борьбе, это был провал. Почти все пошло не по плану. Но я не собираюсь искать оправдания. Мы обязаны играть лучше. Если продолжим в том же ключе, то у нас будут проблемы не только в ЛЧ, но и в национальных турнирах», - цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

После двух туров «Порту» занимает последнее место в группе.