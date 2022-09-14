Павар получил травму в игре с «Барселоной»

Фланговый защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар травмировался во вчерашнем поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны». Француз был заменен по ходу первого тайма. Степень серьезности повреждения игрока пока неизвестна.

Напомним, что встреча между «Баварией» и «Барселоной» состоялась на мюнхенском стадионе «Альянц Арена». Подопечные Юлиана Нагельсманна отпраздновали победу со счетом 2:0. Голами отметились Эрнандес и Сане.

После двух туров «Бавария» набрала шесть очков и лидирует в группе, а «сине-гранатовые» с двумя баллами располагаются на второй месте.