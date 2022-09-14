Андронов сделал прогноз на матч «Шахтёр» - «Селтик»

Футбольный комментатор Алексей Андронов высказался насчет поединка между украинским «Шахтёром» и шотландским «Селтиком» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«От этой игры надо ждать голов, команды веселые и не особо искусные в обороне. Полагаю, что голы будут», - приводит слова комментатора «РБ Спорт».

В конце своего прогноза Андронов посоветовал выбрать варианты обе забьют или тотал больше 2.5 гола.

Поединок «Шахтёра» против «Селтика» состоится сегодня, 14 сентября. Начало запланировано в 19:45 по московскому времени.

В первом туре «Шахтёр» победил «РБ Лейпциг» (4:1), а «Селтик» уступил «Реалу» (0:3).