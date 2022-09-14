Дэвис: «Тоттенхэм» показал хороший футбол, но проиграл»

Защитник Бен Дэвис, выступающий за лондонский «Тоттенхэм», высказался о гостевом поражении от лиссабонского «Спортинга» (0:2) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

«Мы хорошо играли, поэтому очень жаль, что потерпели поражение, пропустив в концовке. Нам нужно разобраться, что сделали не так и двигаться дальше. Это был один из тех матчей, когда удача не на твоей стороне», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

После двух туров Лиги чемпионов «Спортинг» лидирует в таблице группы D с шестью баллами, в активе «Тоттенхэма» три набранных очка.