Кунде: «Левандовски обязательно забьёт в следующий раз»

Защитник каталонской «Барселоны» Жюль Кунде прокомментировал игру одноклубника Роберта Левандовски в поединке группового этапа Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией». У поляка были голевые моменты, но он не смог их реализовать.

«Роберт не смог реализовать свои моменты, но я уверен, что в следующий раз он обязательно забьет», - передает слова французского игрока Barсa Universal.

Напомним, что поединок состоялся на стадионе «Альянц Арена» и завершился победой мюнхенцев со счетом 2:0.

«Бавария» с шестью очками лидирует в группе, а «Барселона» делит второе место с миланским «Интером». У обеих команд по три балла.