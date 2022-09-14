Экс-игрок «Спартака» Мор сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» - «Боруссия»

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от поединка второго тура группового раунда Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и дортмундской «Боруссией».

«Сити» забьет много. У Холанна будет дополнительная мотивация хорошо сыграть против бывшей команды. Поэтому жду много голов. «Боруссия» тоже будет забивать», - приводит слова Эдуарда «РБ Спорт».

Матч между английским и немецким клубами состоится сегодня, 14 сентября, на стадионе «Этихад» и начнется в 22:00 по московскому времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.