Стало известно, что сказал Левандовски после поражения от «Баварии»

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» на своем поле принимала каталонскую «Барселону» и отпраздновала победу со счетом 2:0.

После окончания встречи журналисты попытались взять интервью у экс-нападающего немецкого клуба Роберта Левандовски, перешедшего в стан «сине-гранатовых» минувшим летом. Однако 34-летний игрок был не в духе из-за неудачи и ограничился лишь скупым комментарием.

«Это было не так-то просто», - приводит слова польского голеадора журналист Тобиас Алтшаффль в социальных сетях.

Напомним, что Левандовски защищал цвета «Баварии» с 2014 по 2022 год.