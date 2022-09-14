Аморим - о победе над «Тоттенхэмом»: «Игроки «Спортинга» отдали все силы на поле»

Наставник лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим прокомментировал победу над лондонским «Тоттенхэмом» (2:0) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

«Наша команда созрела для таких матчей. Очень рад за своих подопечных, они отдали все силы на поле. Я не мог требовать от них большего», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Благодаря домашнему успеху португальский клуб набрал шесть баллов и занимает первое место в таблице квартета D. На счету «Тоттенхэма» три очка.

В третьем туре «Спортинг» встретится с французским «Марселем», а «шпоры» сыграют против франкфуртского «Айнтрахта».