Сане недоволен своей игрой в матче с «Барселоной»

Атакующий полузащитник мюнхенской «Баварии» Лерой Сане объяснил свою эмоциональную реакцию на замену в матче групповой стадии Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны». В этом поединке вингер отметился забитым мячом.

«Я не был зол на то, что меня заменили. Я был огорчен своим выступлением. Лучше бы я не забил, но показал бы лучший футбол», - передает слова вингера Bild.

Встреча состоялась на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене и завершилась победой подопечных Юлиана Нагельсманна со счетом 2:0.

После двух туров «Бавария» лидирует с шестью очками, а «Барселона» делит второе место с миланским «Интером».