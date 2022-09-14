Игрок «Брюгге»: «У нас был чёткий план на матч с «Порту»

Хавбек «Брюгге» Ханс Ванакен пообщался с журналистами после разгромной победы над «Порту» в гостевом матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов. Бельгийский клуб разгромил соперника со счетом 4:0.

«У нас был четкий план на матч, но в таких играх не обойдешься без удачи. Мы получили право на 11-метровый, а затем забили еще несколько голов. У соперника были большие проблемы с созданием голевых моментов. Они пытались надавить на нас, но предоставили при этом большое свободное пространство, чем мы и воспользовались», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.

После двух туров «Брюгге» набрал шесть очков и лидирует в группе В.