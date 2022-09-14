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Лига чемпионов

Назван лучший игрок матча «Бавария» - «Барселона»

 
14 Сентября 2022 • 07:31 Комментировать
Бавария
2:0
Барселона
окончен

Форвард мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала признан лучшим футболистом матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны». Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА

«Мусиала показал очень зрелую и умную игру. Он хорошо отработал в отборе, постоянно лишая соперника мяча. Джамал отлично сыграл во многих моментах», - заявил технический консультант УЕФА после матча.

После двух туров Лиги чемпионов «Бавария» набрала шесть очков и занимает первое место в таблице квартета С. В свою очередь «Барселона» с тремя баллами располагается на второй позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Джамал Мусиала
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