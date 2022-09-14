Назван лучший игрок матча «Бавария» - «Барселона»

Форвард мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала признан лучшим футболистом матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны». Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА

«Мусиала показал очень зрелую и умную игру. Он хорошо отработал в отборе, постоянно лишая соперника мяча. Джамал отлично сыграл во многих моментах», - заявил технический консультант УЕФА после матча.

После двух туров Лиги чемпионов «Бавария» набрала шесть очков и занимает первое место в таблице квартета С. В свою очередь «Барселона» с тремя баллами располагается на второй позиции.