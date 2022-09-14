Горецка: «Баварии» повезло в первом тайме»

Хавбек мюнхенской «Баварии» Леон Горецка высказался о домашней победе над каталонской «Барселоной» в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу немецкого гранда.

«Это был великолепный поединок, я рад вернуться на поле в такой игре. В первом тайме нам было непросто, повезло, что не пропустили. После перерыва «Бавария» сыграла намного лучше, мы были очень целеустремленными. Мы стали более цепко действовать в обороне и улучшили игроку при переходе в нападение. Как результат, дважды забили и победили», - передает слова Леона пресс-служба УЕФА.

«Бавария» набрала шесть баллов и захватила лидерство в группе С.