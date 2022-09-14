Экс-форвард «Баварии»: «Впечатлён прогрессом «Барселоны»

Экс-нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Марио Гомес высказался о победе команды Юлиана Нагельсманна над каталонской «Барселоной» (2:0) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Это был не день Роберта Левандовски. Он провел чересчур эмоциональный матч и не проявил хладнокровия. Хоть «Барселона» и проиграла, меня впечатляет прогресс этой команды. Нельзя сказать, что «Бавария» легко победила, встреча вполне могла закончиться вничью», - приводит слова Гомеса пресс-служба УЕФА.

После двух туров «Бавария» лидирует в группе с шестью очками, а «Барселона» делит вторую строчку с миланским «Интером».