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Лига чемпионов

Экс-форвард «Баварии»: «Впечатлён прогрессом «Барселоны»

 
14 Сентября 2022 • 07:15 Комментировать
Бавария
2:0
Барселона
окончен

Экс-нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Марио Гомес высказался о победе команды Юлиана Нагельсманна над каталонской «Барселоной» (2:0) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Это был не день Роберта Левандовски. Он провел чересчур эмоциональный матч и не проявил хладнокровия. Хоть «Барселона» и проиграла, меня впечатляет прогресс этой команды. Нельзя сказать, что «Бавария» легко победила, встреча вполне могла закончиться вничью», - приводит слова Гомеса пресс-служба УЕФА.

После двух туров «Бавария» лидирует в группе с шестью очками, а «Барселона» делит вторую строчку с миланским «Интером».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Марио Гомес
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