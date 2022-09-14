Мусиала прокомментировал победу «Баварии» над «Барселоной»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала высказался о домашней победе над каталонской «Барселоной» (2:0) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Это был особенный поединок. Обе команды стремились к победе, все жаждали набрать три очка. На стадионе царила невероятная атмосфера, за что огромная благодарность нашим болельщикам. Сама же игра была захватывающей с начала и до самого конца», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

По итогам двух сыгранных туров «Бавария» с шестью набранными очками лидирует в группе, а «Барселона» (3) делит второе место с миланским «Интером».