Президент «Баварии»: «В матче с «Барселоной» все могли увидеть, как Левандовски любит нас»

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер поделился мнением об игре нападающего каталонской «Барселоны» Роберта Левандовски во вчерашнем поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«В прошедшей встрече все могли увидеть, как Левандовски любит «Баварию», - передает слова руководителя журналист Тоби Альтшеффль в своих социальных сетях.

Напомним, что поединок на «Альянц Арене» завершился победой мюнхенского гранда со счетом 2:0.

В третьем туре «Бавария» встретится с чешской «Викторией», а «сине-гранатовые» проведут матч с миланским «Интером».